di Ida Di Grazia

Pupo, confessione choc al GFVip: «Anche io da giovane mi sono infatuato di un uomo. Ho scritto una canzone per lui». L’amore non corrisposto di Tommaso Zorzi nei confronti di Francesco Oppini ha risvegliato nel cantante vecchi ricordi. Rivelazione a sorpresa di Pupo durante la diretta del Grande Fratello Vip di venerdì 11 dicembre.

Mentre in puntata si parlava d’amore omosessuale, che per Malgioglio è il più difficile da provare soprattutto quando è verso un eterosessuale, come nel caso di Zorzi nei confronti di Oppini, il cantante ha rivelato di aver provato in passato dei sentimenti nei confronti di un uomo, Enzo Ghinazzi ha candidamente confessato in diretta: «Negli anni 80 mi sono infatuato di un ragazzo, faceva il fonico. Scrissi anche una canzone per lui. Questi rapporti possono nascere».

Ultimo aggiornamento: Sabato 12 Dicembre 2020, 08:11

