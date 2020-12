di Ida Di Grazia

GFVip, Pierpaolo Pretelli scarica Elisabetta Gregoraci in diretta: «Io da vittima non ci passo. Ora penso solo a me», lei reagisce malissimo. Da quando l’ex di Flavio Briatore è uscita dalla casa, Pretelli sembra essere davvero rinato. Durante la venticinquesima puntata del Grande Fratello Vip Pierpaolo Pretelli, per la prima volta da quando è iniziato il reality, si è “rivoltato” contro il suo ex amore.

Dallo studio Elisabetta Gregoraci lo accusa di aver fatto solo la parte della vittima ed essersi già dimenticata di lei: «Io sono felice che tu stia bene, mi hai lasciato un biglietto in cui mi dicevi che ti mancavo e dopo nemmeno due giorni ridi e scherzi». Pierpaolo la “scarica” così: «Ora guardo a Pierpaolo, fino all'altro giorno pensavo solo ad Elisabetta, penso solo a me. Ovvio che se fosse nata una storia d'amore la mia reazione sarebbe stata diversa».

Iconico Tommaso Zorzi: «Pierpa devi piangere come me e stare male, ti insegno io». Pierpaolo sembra particolarmente ringalluzzito: «Io da vittima non ci passo, quando eri qui la tua presenza mi condizionava. Però tu non sei stata chiara. Tu eri molto confusa perché quando dicevi siamo amici speciali e poi Alfonso ti chiedeva quanto voglia da 1 a 10 di baciare Elisabetta dicevi 10.» Elisabetta: «Se l'ultima persona con cui vorrei litigare!»

Ultimo aggiornamento: Sabato 12 Dicembre 2020, 08:10

