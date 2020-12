Temptation Island, Roberta Mercurio incinta: «Ho scoperto che dentro di me stava nascendo una nuova vita...»

Roberta Mercurio è incinta. Roberta Mercurio, protagonista della terza edizione di Temptation Island, ha dato la lieta notizia ai follower dal suo account instagram. Roberta Mercurio aveva partecipato la reality condotto da Filippo Bisciglia assieme all’allora fidanzato Flavio Zerella.

Roberta Mercurio oggi ha un nuovo compagno, il calciatore Luca Caldirola, con cui avrà il suo primo figlio. Col suo ex Flavio Zerella erano state annunciate le nozze, ma le cose sembrano essere andate in modo totalmente diverso e Roberta, che sorride felice nella foto del post a fianco di Caldirola, diventerà mamma: “Erano le 6:00 di mattina del 4 ottobre quando ho scoperto che dentro di me stava nascendo una nuova vita – ha scritto sul social - Luca era in ritiro e le mie gambe tremavano, il cuore batteva forte ed ero invasa da un mix di emozioni.

Ansia, gioia, preoccupazione, euforia, incredulità e soprattutto tanta tanta felicità. Ho sempre detto che Caldi è stato un dono del Signore, la luce alla fine del tunnel, il compagno perfetto, l’amore che ho sempre desiderato. Ed è vero quando dicono che “l’amore genera amore”. E tu piccolino/a ne sei la prova. Tu e il tuo papà ne siete la prova. Mi avete cambiato la vita, siete la cosa più bella che mi sia mai capitata e vi amerò per sempre, immensamente. Mamma e papà”.

