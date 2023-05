Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro in crisi? Lei nega tutto: «Sono cavolate, tra noi è tutto ok»

di Redazione Web

Secondo gli ultimi rumors, Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro starebbero vivendo un momento di crisi. Voci infondate, tant'è che a smentire tutto è stata proprio l'ex gieffina, che nelle sue ultime Instagram stories, ha rotto il silenzio per mettere a tacere tutte quelle voci che circolano sulla presunta crisi con Dal Moro. Andiamo a vedere cosa ha detto nel dettaglio.

Visto che la coppia non si è mostrata insieme per qualche giorno i fan hanno inziato ad ipotizzare a una presunta crisi. Per questo motivo Oriana Marzoli ha voluto fare chiarezza nelle sue Instagram stories: «Sto leggendo delle cavolate che non capisco neanche perché. Ragazze è tutto ok. Torno in Italia, sereni. Le cose che si dicono non sono vere e la mia vita è uguale a prima». A rompere il silenzio è stato anche Daniele Dal Moro. L'ex gieffino nelle sue Instagram stories si è filmato in primo piano e ha dichiarato: «Comunque me la state tirando».

