Oriana Marzoli si sfoga: «Sono stressata, mi sto trascurando», e non parla di Daniele Dal Moro. Fan preoccupati

Oriana Marzoli è stata una delle concorrenti più amate della settimana edizione del GfVip nel quale si è classificata seconda. La modella venezuelana, in questo momento della sua vita, è molto presa dal lavoro che non le lascia un minuto libero e, ora, si trova in Spagna, più precisamente a Madrid, perché non riesce a trovare una casa in Italia. Ciò che non è passato inosservato ai suoi fan è il fatto che Oriana non abbia mai parlato di Daniele Dal Moro: i due si sono lasciati?

Lo sfogo di Oriana Marzoli

Oriana Marzoli è intervenuta sul canale spagnolo Mtmad dove, all’interno di un podcast, ha raccontare che non sta attraversando un periodo facile perché è molto stressata: «Trovare casa è davvero molto difficile. In più sto leggendo un sacco di sciocchezze ma so come funziona, faccio televisione da tanti anni e c’è sempre chi cerca di attaccarmi».

In questo momento, Oriana è a Madrid, dato che, questa settimana non aveva nessun impegno di lavoro in Italia: «Mi sembra di chiedere sempre a qualcuno di ospitarmi a casa, vorrei una casa mia anche per portare con me il mio cane Cocco.

Il rapporto con Daniele Dal Moro

Ciò che, però, ha insospettito i fan di Oriana è che non abbia speso una parola in merito alla sua storia d’amore con Daniele Dal Moro. Appena usciti dalla casa del GfVip i due erano davvero inseparabili, mentre ora, la modella e l’influencer non postano più nulla insieme sui social. La loro storia è arrivata al capolinea?

Ultimo aggiornamento: Venerdì 19 Maggio 2023, 17:55

