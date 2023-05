Oriana Marzoli, è crisi con Daniele Dal Moro? «Sono arrivata a trascurarmi....»

di Redazione Web

Saranno già in cirsi Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro? L'argentina preoccupa i fan con un intervento concesso sul canale spagnolo Mtmad. Per un podcast Oriana Marzoli fa sapere di vivere un periodo non proprio facile, allo stato attuale. «Mi sembra di chiedere sempre a qualcuno di ospitarmi a casa, vorrei una casa mia anche per portare con me il mio cane Cocco. Non posso portarlo con me se non ho una casa fissa e questo mi provoca molto stress, anche se cerco di non mostrarlo. In questo periodo sono arrivata a trascurarmi».

La sospetta crisi

E, ancora, l'ex gieffina, incalzata dalle domande nell’intervista post-Grande Fratello vip 7, ammette di sentirsi cambiata, alludendo ad una parte di sé rivoluzionata nel profondo: «Sono maturata, ho 31 anni e sento di essere migliorata.

