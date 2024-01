Greta Rossetti scoppia a piangere al Grande Fratello: «Stefano Miele mi ha detto una frase bruttissima e volgare»

di Redazione web

Nelle scorse ore, all'interno della casa del Grande Fratello è successo di tutto. Ci sono, infatti, stati vari litigi e discussioni e qualche gieffino si è proprio offeso. È il caso di Greta Rossetti che non avrebbe preso affatto bene una battuta di Stefano Miele. Il loro battibecco è cominciato perché la concorrente stava parlando con Perla Vatiero della sua ormai relazione finita con Mirko Brunetti. Ecco cos'è successo.

La lite tra Greta Rossetti e Stefano Miele

Greta Rossetti stava parlando con Perla Vatiero della sua relazione con Mirko Brunetti: «Lui amava solo te e non me. Non mi ha mai amata. In quel momento ha visto in me un porto sicuro ed è per quello che ci siamo frequentati». Stefano Miele, che era presente, ha commentato il pensiero della gieffina: «Posso dire? È un po’ patetico che la ex del tuo fidanzato, adesso, sia fautrice dell’amore col tuo ex», quindi, Greta ha ribattuto: «No, io non sono la ex, perché la ex è un parolone. E non sono neanche patetica». Dopo questa frase, il concorrente ha risposto di nuovo ma i microfoni non sono riusciti a catturare la sua battuta, certo è che, Greta è corsa in bagno piangendo.

La frase di Stefano Miele

Nella notte, Greta Rossetti si è confidata con Sergio D'Ottavi spiegandogli ciò che le avrebbe detto Stefano Miele e il motivo per cui si sarebbe offesa: «Non è solo il fatto che ha detto che sono patetica, ma quando ho detto che io non lo consideravo un mio ex lui mi ha detto "Eh però lui te l’ha pucciato il biscotto".

Greta e Stefano, poi, si sono confrontati e la gieffina ha detto: «Io credo alle scuse quando sono sentite e quando riconosci di aver sbagliato. Prima ti ho sentito che hai detto "Non ho detto bruttissime parole". Quindi se non riconosci che sono parole davvero brutte allora le scuse non valgono. Dici che sono solo indelicate? Mi hai dato della patetica e poi un’altra frase».

