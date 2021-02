di Ida Di Grazia

Grande Fratello Vip, Rosalinda si ribella e litiga con Dayane Mello: «Sono stanca di essere messa in croce per le mie scelte». Amicizia al capolinea dopo l'avvicinamento di Rosalinda ad Andrea Zenga. La modella brasiliana l'attacca in diretta senza esclusione di colpi, per la prima volta l'attrice para i colpi.

Tra Rosalinda e Dayane le cose sono cambiate e il rapporto si è incrinato forse definitivamente. Durante la diretta di venedì sera del Grande Fratello Vip, le due a confronto non si sono risparmiate, Rosalinda per la prima volta ha tirato fuori gli artigli.

«Io non butto come lei 5 mesi d'amicizia - dice Rosalinda - ma Dayane dice tutto e il contrario di tutto. Fino ad una settimana a voleva vivere con me ora mi fa i versi. Per Dayane è facile attaccare sul personale, ti posso dire che ad oggi i osono fiera e soddisfatta di quello che sono e come uscirò, se a lei sta bene mi fa piacere. Io sto male perchè non so fingere e per me è importante. Non puoi più attaccare nessuno e allora attacchi me. Ogni volta che prendo una decisione che a lei non va bene Dayane attacca. E' surreale che fino a pochi giorni fa ci siamo dette che eravamo sorelle».

Dayane: «Io non metto in dubbio quello che è stata per me, è stata un pilastro come lo sono stato io. Di quello che sta provando non mi ha fatto partecipe di niente. Tu tui sei allontanata, ti è successa una cosa bella è sono l'ultima a saperlo. Tu sei triste tutto il giorno. In questo momento ho bisogno dei miei tempi, io devo lavorare su me stessa io non ho il tempo per pensare a questa cosa».

Signorini fa vedere a Rosalinda il post che Giuliano, il fratello di Dayane ha scritto contro di lei. Rosalinda: «Mi sembra follia, devo essere messa in croce per le mie scelte e perchè non sono quelle di Dayane»

