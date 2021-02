Grande Fratello Vip, puntata del 19 febbraio: Samantha, Stefania e Andrea Zenga in nomination. Giulia Salemi eliminata

di Ida di Grazia

Grande Fratello Vip, diretta 19 febbraio: Samantha, Stefania e Andrea Zenga in nomination. Giulia Salemi eliminata. La Orlando vince la sfide contro la neo fidanzata di Pierpaolo Pretelli tra l'ovazione dei social. Nella casa in tanto lamicizia tra Dayane e Rosalinda sembra davvero essere giunta al capolinea, ma con la modella brasiliana tutto può cambiare. Tutto quello che è successo durante le quarantunesima puntata nella cronaca minuto per minuto di Leggo.it.

Grande fratello Vip, la cronaca della 41ma puntata di venerdì 19 febbraio, su Leggo.it

01.19 La quarantunesima puntata del Grande Fratello Vip termina qui. Appuntamento a lunedì 22 febbraio con la diretta di Leggo.it. Grazie per essere stati con noi.

01.13 Signorini comunica l'esito del televoto

01.11 Televoto ufficialmente aperto, il vip meno votato sarà eliminato nella puntata di lunedì

01.01 Samantha De Grenet, Stefania Orlando e Andrea Zenga in nomination

00.58 Ora tocca ai finalisti votare. Dayane - Stefania. Pierpaolo -Rosalinda. Tommaso - Andrea Zenga

00.56 Andrea Zelletta - Samantha, Rosalinda - Stefania, Samantha - Zenga che ricambia, Stefania - Samantha.

00.54 E' il momento nomination: Zelletta, rosalinda, Stefania e Samanta sono gli unici vip a poter essere votati

00.51 Signorini richiama Samantha De Grenet sull'espressione usata nei giorni scorsi quando ha chiamato Zelletta "autistico". La De Grenet si scusa

00.42 Si torna su Zenga e sui baci dati in passato a Dayane

00.29 Stefania rientra nella casa Tommaso esulta

00.19 La vip che deve abbandonare la casa del Grande fratello Vip è Giulia Salemi con il 47%. Stefania Orlando rientra nella casa

00.10 Solo una di loro si salverà e potrà tornare nella casa. Ultime battute in studio prima dell'esito

00.00 Ci siamo è il momento di scoprire l'esito del televoto. Stefania e Giulia vanno in studio.

23.55 Stefania è freezzata, arriva Tommaso con un regalo «Stefi quello che hai visto è tutto vero, sei più di un fidanzato, anche perche non ce l'ho, sei meno di una mamma ma sai esattamente la sfaccettatura giusta al momento giusto. Quando ho bisogno di un'amica sei un'amica, di una mamma sei una mamma, sei stata una sorella e la mia soubrette preferita quando avevo voglia di ballare. Sappi che se c'è qualcosa su puoi contare quando usciamo fuori è la mia amicizia. Sei la mia metà. Le nostre cene a Fregene saranno leggendarie». Tommaso regala a Stefania la sua camicia

23.50 Per Stefania Orlando è il momento di una coccola. Clip sul suo rapporto con Tommaso Zorzi, un momento "Zorzando".

23.40 Il papà di Giulia, il signor Mario, incontra Pierpaolo, poi arriva anche Giulia

23.23 Clip su Giulia e Pierpaolo

23.11Tommaso in mistery per lui c'è una bella sorpresa, il papà che ha realizzato e prodotto una bellissima video lettera piena d'amore

22.56 Televoto chiuso.

22.50 Clip su Stefania Orlando e Giulia Salemi

22.42 Dayane e Rosalinda a confrondo entrambe si rinfacciano di essere delle grandi giocatrici

22.27 Il commento di Stefania Orlando: «Per me lei non è più credibile, un giorno dice una cosa il giorno dopo cambia. Vorrebbe manipolare tutti, io non vedo una grande amicizia. Lei vede malizia e strategia perchè è così, io l'ho smascherata, Tu vuoi solo esercitare il potere su Rosalinda»

22.17 Signorini fa vedere a Rosalinda il post che Giuliano, il fratello di Dayane ha scritto contro di lei. Rosalinda: «Mi sembra follia, devo essere messa in croce per le mi scelte e perchè non sono quelle di Dayane»

22.09 Dayane: «Io non metto in dubbio quello che è stata per me, è stata un pilastro come lo sono stato io. Di quello che sta provando non mi ha fatto partecipe di niente. Tu tui sei allontanata, ti è successa una cosa bella è sono l'ultima a saperlo. Tu sei triste tutto il giorno. In questo momento ho bisogno dei miei tempi, io devo lavorare su me stessa io non ho il tempo per pensare a questa cosa».

22.07 Rosalinda «io non butto come lei 5 mesi d'amicizia, ma Dayane dice tutto e il contrario di tutto. Fino ad una settimana a voleva vivere con me ora mi fa i versi. Per Dayane è facile attaccare sul personale, ti posso dire che ad oggi i osono fiera e soddisfatta di quello che sono e comeuscirò, se a lei sta bene mi fa piacere. Io sto male perchè non so fingere e per me è importante. Non puoi più attaccare nessuno e allora attacchi me.Ogni volta che prendo una decisione che a lei non va bene Dayane attacca. E' surreale che fino a pochi giorni fa ci siamo dette che eravamo sorelle».

22.01 Tra Rosalinda e Dayane le cose sono cambiate e il rapporto si è incrinato. Dyane: «Lei adesso ha altre priorità, è cambiata». Vediamo la clip

21.58 Rosalinda: «non so cosa sarà ma voglio vivere il presente. Ci stiamo conoscendo. Io voglio smettere di giustificarmi sempre, fuori ho messo in gioco la mia vita privata ma c'era un buona ragione, ma ora basta. Chi mi vuole credere bene». Andrea: «Qui è tutto strano , ma spero che fuori le cose possano continuare»

21.54 Rosalinda e Zenga in mistery, la loro storia non convince tutti. Clip riepilogativa

21.52 Signorini legge un comunicato ufficiale a proposito del televoto sospeso: «L'ultima sessione si è interrotta a causa di una mole anomala di televoti, il tempo necessario per risolvere il problema, come sempre tutte le operazioni di telelvoto si sono svolte alla presenza di un notaio». Il televoto è ancora aperto

21.49 Signorini in studio

21.45 Mancano solo tre puntate alla finale. Confermata l'eliminazione di una tra Stefania e Giulia. Le anticipazioni di Alfonso Signorini

Questa sera la diretta del Grande Fratello Vip nella puntata di venerdì 19 febbraio. L'amore tra Rosalinda e Andrea Zenga ha generato una rottura nel rapporto con Dayane che sembra averle dichiarato ormai guerra: «Basta non mi interessa, sono stanca di vedere sempre la sua faccia triste. Io ora devo pensare a me e a mia figlia. Deve imparae a camminare da sola!»

A tenere banco questa sera anche il mistero sulla sospensione del televoto. In nomination c'erano Stefania Orlando e Giulia Salemi. Cosa succederà?

