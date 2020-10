Grande Fratello Vip, Milo Coretti: «La relazione segreta fra Elisabetta Gregoraci e Stefano Bettarini»

Elisabetta Gregoraci e Stefano Bettarini, pronto a entrare nel Grande Fratello Vip, hanno avuto una relazione, parola di Milo Coretti. Milo Coretti, vincitore della settima edizione del reality nella versione non famosi, racconta che fra i due c’è stata un’amicizia molto speciale.

Milo Coretti era nel cast di “Buona Domenica” con Elisabetta Gregoraci e Stefano Bettarini: “Ero convinto – ha raccontato in un’intervista a “Nuovo” – che Elisabetta e Stefano fossero fidanzati. Era palese che fra loro ci fosse una sorta di relazione o un’amicizia intima e tutti quelli che facevano parte del programma lo sapevano perché non veniva nascosto”.

La cosa infatti, secondo il racconto di Milo, non era tenuta nascosta: “Si scambiavano attenzioni particolari e lo facevano sotto gli occhi di tutti, senza farsi alcun problema. Non solo: io avevo il camerino proprio accanto a loro e, attraverso quei muri sottili, percepivo che c’era un forte…legame”.

In quel periodo (tra il 2007 e il 2009), Elisabetta era fidanzata con Flavio Briatore: “Non ricordo i dettagli, ma so che a un certo punto c’è stata una mezza lite fra Elisabetta e Stefano, forse proprio perché Briatore aveva capito qualcosa. Di punto in bianco i due si sono allontanati e tra loro non c’è più stata complicità, nemmeno in trasmissione”.

