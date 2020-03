Grande Fratello Vip, il marito di Adriana Volpe lascia Instagram: «Ogni occasione è buona per fare polemica»

Al Grande Fratello Vip non c'è pace per Adriana Volpe. Dopo lo scontro con Antonio Zequila sul presunto flirt, la lettera del marito Roberto Parli, letta in diretta, le ha dato qualche preoccupazione. L'uomo, presumibilmente stanco dei gossip sulla moglie e Andrea Denver e dei continui messaggi sui social, avrebbe deciso di abbandonare i social.

Sembra, dunque, che Parli abbia lasciato Instagram temporaneamente dopo la mole di commenti sul rapporto tra la moglie e il modello Andrea Denver, conosciuto nella Casa del Grande Fratello Vip. Lo ha comunicato nell’ultimo post pubblicato sul suo profilo, annunciando di volersi prendere una pausa. «Ho notato che l’ironia sul web non viene ben compresa e che ogni occasione è buona per fare sterile polemica - ha scritto Roberto Parli - Quindi per ora non pubblicherò nulla a riguardo e toglierò i commenti. In tutto questo… forza Adry!».



Roberto Parli e Adriana Volpe stanno insieme da 12 anni e sono genitori di Giselle. La conduttrice ha raccontato che entrambi hanno vissuto un dramma nel 2010: hanno perso il loro primo figlio. Ecco le parole di Adriana Volpe: «Arrivata alla decima settimana, avrei dovuto fare la visita ginecologica assieme a mio marito. Ma il cuore del bambino non si sentiva. No, non si sentiva niente. Un silenzio assordante. E quindi abbiamo appreso che quel cuoricino aveva smesso di battere. Che notte ho passato… Non ci volevo credere. Un baratro… E pensi 'Perché a me?'».

Poi, la svolta. «La fortuna ha voluto - avrebbe continuato Adriana Volpe in lacrime - che a dicembre del 2010 un altro cuore ha cominciato a battere ed era più forte. Così è nata Gisele. Auguro a tutti di provare questa gioia. In quel momento si capisce cos’è l’amore assoluto».



Ultimo aggiornamento: Martedì 3 Marzo 2020, 16:20

