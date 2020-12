Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci: «Nel reality per farmi conoscere, sapevo che avrei dovuto difendermi da tutto»

Elisabetta Gregoraci è uscita dal Grande Fratello Vip. Un’esperienza per Elisabetta Gregoraci durata oltre tre mesi e da cui è uscita volontariamente e in cui finalmente si è riuscita a far conoscere “personalmente” dal pubblico, anche se sapeva che avrebbe dovuto affrontare un duro cammino: "Ho accettato sapendo che avrei dovuto lottare, difendermi, scoprirmi".

Elisabetta Gregoraci non è entrata al Grande Fratello Vip perché le mancava il lavoro: “L’ho fatto - ha spiegato in un’intervista a “Chi” - perché mi piace il rischio, perché il lavoro, grazie al cielo, non mi mancava, ma sento che il pubblico non mi conosceva veramente per come sono, anche per colpa mia, quindi ho accettato sapendo che avrei dovuto lottare, difendermi ì, scoprirmi”.

Nella Casa, fra le mille accuse, c’è stata quella di sentirsi superiore agli altri concorrenti: “Lo hanno detto solo alcune persone e penso che, alla fine, abbiano capito che nono sono così. Nella Casa non mi sono lamentata di nulla, ho accettato il gioco e affrontato tutte le prove, ho cercato di aiutare gli altri senza tirarmi indietro”.

Un accenno anche alla sua amicizia speciale con Pierpaolo Pretelli (“Quella che vivi dentro la Casa è una realtà parallela. Nella vita di tutti i giorni conosci una persona, vai a cena, torni a casa, rifletti, parli con un’amica e tutto questo non diventa una clip che poi vedono milioni di persone, ma soltanto un tuo ricordo”) e al suo rincontro con l’ex marito Flavio Briatore: “Ci siamo rivisti appena sono arrivata a Monaco, abbiamo fatto un pranzo insieme io, lui e Nathan, dopo tre mesi di lontananza”.

