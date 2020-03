GFVip, minacce e offese tra Teresanna Pugliese e Sossio Aruta e lui potrebbe abbandonare la casa

La situazione precipita al Grande Fratello Vip. Una nuova lite ha scaldato gli animi, quella tra Sossio Aruta e Teresanna Pugliese, tra gli ultimi a entrare nella casa più spiata d'Italia. I due concorrenti non si sono mai sopportati, ma ieri si sono scontrati pesantemente sotto gli occhi degli altri inquilini. E intanto, Sossio potrebbe presto abbandonare la casa per tornare dalla sua famiglia e dalla sua bambina più piccola.

Tutto è cominciato perché Teresanna stava facendo le pulizie quando ha chiesto a Sossio di togliere i peli lasciati sul tavolo dopo la consueta depilazione. L'ex calciatore ha provveduto a rimuovere il tutto per poi andare a prendere il sole ed è subito dopo, mentre Teresanna e Antonio Zequila pulivano la veranda, che la battuta «Qua prendono il sole e pensano di stare al Lido Mappatella» ha fatto infuriare Aruta.



«Non alzare la voce con me, sono stufo di essere offeso, ci vuole un limite e cafone lo dici a qualcun altro», ha detto Sossio rivolgendosi a Teresanna. «Ma chi ti stava pensando, per me toccare un livello basso è discutere con te, però ti radi a casa tua se no sembra un campeggio qua», la replica dell'ex tronista.

«Sei una cafona. Sei tu che mi offendi dal primo giorno. Sta fenomena, ma chi ti credi di essere», ha continuato Sossio.

La lite ha toccato il culmine quando sono arrivate le minacce: «Sei contenta che hai fatto lo show stamattina? Questa donna con la bocca deve stare attenta. Mi sta dando del cafone, e deve stare attenta. Dice sempre villaggio Mappatella, da noi si dice delle persone terra terra».

La situazione è tesa ma insignificante rispetto a quello che accade fuori e ci pensa ancora una volta Fabio Testi a calmare gli animi. Nella prossima puntata del reality, inoltre, Sossio potrebbe essere informato della lettera scritta dalla compagna Ursula Bennardo su 'Di Più' e decidere di abbandonare la casa.

La donna racconta le difficoltà nell'occuparsi di tutto in sua assenza e della malattia della figlia Bianca, nata pochi mesi fa. «Dopo la tua partenza nostra figlia è stata poco bene di salute. Ha avuto la bronchiolite, una infezione che le ha provocato febbre, tosse, catarro e difficoltà respiratorie. In questo brutto periodo, ho avuto tanta paura per lei. L’ho fatta immediatamente visitare dal pediatra, che mi ha tranquilizzato, mi ha detto che si sarebbe velocemente ripresa - ha raccontato Ursula Bennardo alla rivista edita da Cairo Editore. - Nel lettone la nostra Bianca ti cerca con la manina perché è abituata alla tua presenza».

