Grande Fratello Vip 2020, Milly D’Abbraccio, ex di Antonio Zequila: «Bello e dotato. Come attore porno meglio di Rocco Siffredi»

“Era bello, dotato e sfacciato. Aveva il carattere giusto per fare l’attore pornografico”, l’ex attrice hard Milly D’Abbbraccio ricorda il suo ex fidanzato, Antonio Zequila, uno dei protagonisti del Grande Fratello Vip 2020, reality condotto da Alfonso Signorini.

I due si sono conosciuti qualche tempo fa e hanno avuto una relazione durata un anno e mezzo: “Ci siamo conosciuti – ha raccontato a “Nuovo” - Nel 1990 durante un pranzo a Fregene con amici comuni. Lui era un giovane attore decisamente molto bello, mentre io ero già mamma del mio primo figlio, Mattia, che allora aveva soltanto otto mesi. Antonio ha cominciato a corteggiarmi e alla fine ho ceduto. Abbiamo vissuto una bellissima storia d'amore, durata più o meno un anno e mezzo”.



Milly sembra avere davvero un buon ricordo del suo ex, che secondo lei sarebbe un perfetto pornodivo: “Non vedevo alcun motivo perché potesse farlo Siffredi e non Zequila. Anzi, secondo me Antoni' avrebbe potuto fare anche meglio di Rocco. Tra loro c'è sempre stata una grande rivalità, perché negli anni Novanta erano i belli del momento: solo che Rocco esercitava il suo fascino davanti alle telecamere, mentre Antonio preferiva farlo in privato. Se fosse diventato un attore a luci rosse, a parer mio si sarebbe divertito di più, perché avrebbe dato sfogo a tutte le sue fantasie”.



