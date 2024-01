Grande Fratello, il segreto di Greta: cos'è successo dopo il confessionale?

Greta Rossetti ha un segreto incofessabile: l'ex fidanzata di Mirko Brunetti ed ex tentatrice di Temptation Island, pare non poter affatto parlare a cuor leggero di qualcosa che le è successo all'interno della casa più spiata d'Italia perché, anche se c'è qualche coinquilino che ha ben compreso la sua situazione, qualcosa la blocca.

Elenoire Ferruzzi, il grave insulto a Perla Vatiero. I fan attaccano: «Dici di essere stata bullizzata ma offendi una ragazza di 25 anni»

Grande Fratello, Sara Ricci: «Beatrice Luzzi ha fatto bene a tornare nella casa. Ma quando è morta mia mamma mi ha giudicata»

Beatrice Luzzi, la frase del papà sul Grande Fratello prima di morire: cosa ha chiesto alla figlia

Il segreto

Nonostante paia che Greta voglia in qualche modo sfogarsi e parlare con alcuni dei coinquilini della casa del Grande Fratello, sembrerebbe lei non possa far riferimento al suo segreto solo e soltanto per via di un veto degli autori del reality show di casa Mediaset. Ma cosa sarà mai successo alla ragazza? Quale sarà mai il suo segreto inconfessabile?

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy; music by Korben MKdB

Ultimo aggiornamento: Giovedì 11 Gennaio 2024, 08:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA