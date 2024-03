Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi, bacio "d'addio" nella notte (di nascosto)

di Dajana Mrruku

La storia d'amore tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi potrebbe non essere mai volta al termine. I due si sono conosciuti all'interno della Casa del Grande Fratello e l'intesa è nata in pochi giorni. Purtroppo incomprensioni, false amicizie e schieramenti si sono contrapposti e la coppia aveva deciso di interrompere bruscamente la frequentazione per proseguire il proprio percorso all'interno del reality show da solo.

In vista della finale, che sarà il 25 marzo, tuttavia, Bea e Giuseppe avrebbero ricominciato ad avvicinarsi, fino allo scatto di un presunto bacio che in puntata è stato smentito.

Nelle ultime ore ci sarebbe stato un ulteriore riavvicinamento, con tanto di bacio, ma sempre nascosti dalle telecamere. I due smentiranno anche questo? Andiamo a scoprire che cosa è successo.

Il bacio nascosto

Beatrice e Giuseppe stanno per dirsi addio.

Intanto, la coppia sta cercando di ritagliarsi quanti più momenti intimi insieme possibili, soprattutto poco prima della finale. Ieri sera, 19 marzo, Bea e Giuseppe si sono nascosti tra un muretto e una pianta del giardino e sono rimasti lì per almeno dieci minuti. I mcirofoni non hanno catturato nessuna parola ma solo dei rumori che fanno pensare a dei baci. Al termine di questi dieci minuti, due sono usciti fuori come se nulla fosse successo, ritonando dai coinquilini. I due smentiranno anche questo momento di effusioni? Oppure sarà stato un semplice bacio di addio in vista della finale?

