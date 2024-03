Giuseppe Garibaldi piange per Beatrice Luzzi: «Lei è l'unica...», ma il web non dimentica. Tutte le sue bugie

di Ida Di Grazia

Giuseppe Garibaldi piange pensado a Beatrice Luzzi. Nella clip che il Grande Fratello ha mostrato durante la diretta abbiamo visto tutto il percorso di due concorrenti nella casa che ha commosso il bidello tanto da spingersi a dire che è l’unica persona per la quale c’è stata un’attrazione e dei sentimenti. Ma il web non perdona, ecco tutte le bugie del concorrente calabrese.

Le lacrime di Garibaldi

Dopo aver visto la clip con Beatrice, Giuseppe si è emozionato «E' stata l’unica persona per la quale c’è stata un’attrazione e dei sentimenti. Parlo al passato, purtroppo è così. Con i se e con i ma non si va più da nessuna parte. Lei è una donna matura, forte, intelligente e sicuramente vuole al suo fianco un uomo che le dà il massimo, la soddisfa». Una versione remissiva che non convince però il pubblico visti i continui voltafaccia che l'ex bidello ha fatto durante questi mesi di Grande Fratello.

La reazione di Beatrice Luzzi

«Mi ha commosso questo video» ha commentato Beatrice Luzzi, poi però precisa «Non pensate che sia successo chissà cosa, ci siamo dati dei piccoli baci sulla guancia.

Le bugie di Giuseppe Garibaldi

A un passo dalla finale e dopo essere stato scaricato dall'amica Anita Olivieri, Giuseppe Garibaldi si è strategicamente riavvicinato a Beatrice Luzzi. Nonostante lui non voglia ammetterlo, il suo atteggiamento non sta convincendo i fan del programma che sui social sono pronti a ricordare tutte le bugie dell'ex bidello.

Heidi Baci

La prima ad essersi accorta di un atteggiamento poco chiaro di Giuseppe Garibaldi è stata in tempi non sospetti Heidi Baci. L'ex concorrente mesi e mesi orsono lo definì un grande stratega, non vedendo di buon occhio l'avvicinamento a Bea

Samira Lui

Innanzitutto c'è Samira Lui, l'ex concorrente per cui Garibaldi ha perso la testa ma con cui non ha avuto mai una possibilità. Quando è uscita dalla casa, nonostante avesse già una storia con Beatrice ha pianto tutte le lacrime del mondo.

Anita Olivieri

Alleandosi con la Olivieri Garibaldi ha rinnegato il suo rapporto con Beatrice iniziando una guerra fredda fatta di cattiverie e parole poco carine nei confronti di colei che dice di aver amato. Come appena Anita lo ha scaricato è tornato all'ovile.

Le insinuazioni

Nella scorsa puntata Garibaldi non ha perso occasione per sottolineare che tra Beatrice e Vittoria ci sia stato qualcosa di più di una semplice amicizia. Ma l'insinuazione è andata oltre arrivando a far pensare a qualcosa di moto più intimo. Una persona che si dichiara innamorata difende la donna amata, non la denigra.

