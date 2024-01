GF, Mirko Brunetti eroe dei social dopo lo scontro con Giuseppe Garibaldi: «Per come sta andando stare fuori è un premio»

di Ida Di Grazia

Dopo essere uscito dalla casa del Grande Fratello, Mirko Brunetti ha cambiato completamente modus operandi. L'ex Temptation Island ha attaccato frontalmente Giuseppe Garibaldi, che secondo lui si è avvicinato a Perla sono per creare dinamiche. I suoi attacchi sono stati apprezzati soprattutto dai social. Ma andiamo con ordine.

Grande Fratello, Massimiliano Varrese e Monia La Ferrera smascherati in diretta: «Bacio dietro le tende»

Grande Fratello, Mirko Brunetti eroe dei social dopo lo scontro con Giuseppe Garibaldi «Per come sta andando stare fuori è un premio»

Beatrice Luzzi rientra al Grande Fratello, la lettera al padre morto commuove tutti. Poi il messaggio: «Ci lega qualcosa di indimenticabile, eccomi qua»

Mirko contro Giuseppe

Sia nella scorsa puntata che durante la diretta di lunedì 8 gennaio si è acceso lo scontro tra Mirko Brunetti e Giuseppe Garibaldi.

«Mi hai detto se non ci fossi tu ci proverei con Perla e lo stai facendo. Lui è un giocatore ed ha malizia, ecco perché si sta logorando dentro!», dice Mirko. «Giuseppe lo disse all'inizio - sottolinea Beatrice - e fu Heidi ad aprirmi gli occhi che cercava di fare dinamiche...è una sua passione».

«Nella scorsa puntata mi hai detto Sei geloso che io sono qui e tu sei lì? Per come sta andando ultimamente e per quello che vedo, stare qui è un premio». Le parole di Mirko vengono accolte con un fragoroso applauso del pubblico in studio e anche con un'ovazione virtuale sui social.

Ultimo aggiornamento: Martedì 9 Gennaio 2024, 08:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA