GF, Signorini attacca Anita Olivieri: «Inutile che fai quella faccia, te la puoi anche tenere». Cosa è successo

di Ida Di Grazia

Lo scontro tra Giuseppe Garibaldi e Stefano Miele sulla frase «Ho tanti amici gay», è diventato, durante la diretta di luned' 8 gennaio del Grande Fratello, un rimprovero ben più importante di Alfonso Signorini nei confronti di Anita Olivieri. La concorrente per difendere il suo amico gli ha dato non solo dell'ignorante, ma inevitabilmente insultato tutto il "popolo" del Sud.

La discussione

La discussione tra Stefano Miele e Giuseppe Garibaldi è nata nei giorni scorsi perchè lo stilista ha ritenuto discriminatorio dire sei un grande uomo o una grande donna, e che sia più corretto parlare di grande persona. La difesa sgangherata di Giuseppe è «Ho tanti amici gay», frase che fa scatenare un putiferio.

Durante la diretta del Grande Fratello di lunedì 8 gennaio, Alfonso Signorini si è voluto soffermare proprio su questa frase «Che tanti dicono come segno di emancipazione, questo sì è discriminatorio, però leggo una certa discriminazione e una maggiore pretestuosità nelle parole di Anita perché non puoi dire arriva da un paesino, ma chi se ne frega, oggi come oggi non è più tollerabile, esistono le connessioni sociali.

Anita Olivieri prova a difendersi visibilmente nervosa con la voce che trema «In quel momento stavo cercando di aiutare Giuseppe, a volte usava parole auliche , Giuseppe mi chiedeva spiegazioni, io ho provato a sdrammatizzare a volte il lessico di Giuseppe non è lo stesso di Stefano, volevo solo dire state parlando della stessa cosa usando solo termini diversi. Mi sembra assurdo che si pensi che io lo ritenga ignorante».

Il conduttore la blocca, Anita si infastidisce e Signorini non fa nulla per nascondere il suo di fastidio «Anita è inutile che fai quella faccia te la puoi anche tenere. È inutile mettersi in cattedra e dimostrarsi di essere superiori di quello che si è viene dal profondo sud. È un discorso classista e indigesto».

Ultimo aggiornamento: Martedì 9 Gennaio 2024, 07:19

