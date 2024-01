Grande Fratello, «sta andando tutto come volevamo». Perla Vatiero smaschera Stefano Miele: «Ho sentito tutto»

di Ida Di Grazia

Stefano Miele continua ad inciampare, ma questa volta sbaglia bersaglio e finisce con le ossa rotte, in senso metaforico, dopo lo scontro con Perla Vatiero La concorrente però durante la puntata di martedi 23 gennaio sgancia una bella bomba contro lo stilista.

Smascherato

Stefano Miele ha accusato Perla Vatiero di essere aggressiva e di aver usato un linguaggio fuori luogo dopo un "scontro" nel cuore della notte.

Il conduttore non solo lo fa notare ma lo sottolinea per bene «Stefano la verità è che l'unica cosa che si vede e la tua grattata sui vetri». La storia poteva finire qui ma Perla si prende tutta la scena: «Stefano quando sei in camera con Sergio fate attenzione che anche se le persone dormono poi ascoltano. Alfonso lui ha detto a Sergio "Hai visto, sta andando tutto come volevamo».



Ultimo aggiornamento: Martedì 23 Gennaio 2024, 22:48

