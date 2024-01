Grande Fratello, Anita Olivieri innamorata del suo ex: «La mia testa è ancora con Eduardo»

di Ida Di Grazia

Certi amori non finiscono ... Anita Olivieri ammette, durante la diretta del Grande Fratello di lunedì 15 gennaio, di essere ancora innamorata del suo ex. Parlando della sua linea della vita, Alfonso Signorini ha voluto approfondire con lei la storia con Edoardo, il misterioso ragazzo con cui è stata per ben dieci anni.

Un grande amore

Anita Olivieri non si è mai voluta legare a nessuno, all'interno della casa del Grande Fratello, perchè il suo cuore è impegnato.

Si tratta di Eduardo, un ragazzo conosciuto all'età di 13 anni e con cui ha avuto una relazione di ben dieci anni. Alfonso Signorini le chiede di raccontare la sua storia «Ci siamo conosciuti alle medie, io mi sono innamorata subito di lui, mi prendevano un po’ in giro in classe, lui poi è andato a liceo, una sera ho fatto una preghiera volevo che il mio primo bacio fosse a lui, mi ha scritto in quel momento, ci siamo sentiti e abbiamo iniziato a frequentarci».

Un amore quello tra Anita ed Edoardo nato tra i banchi di scuola «Sono stati dieci anni complicati dai tredici ai ventitrè, cresci, formi le tue idee, ci siamo lasciati definitivamente nel 2021, per un anno e mezzo non ci siamo più parlati. Non mi sentivo amata come dovevo, mi sono sentita di non meritarmi sempre le cose, ma poi ho capito con i rapporti che ho avuto dopo, ho capito che mi meritavo tutto. Ho avuto una storia di un anno, questo ragazzo ha capito, anche perché poi quando stai con una persona che ha alle spalle una storia così importante, c’è sempre un’ombra dietro».

Nonostante tutto c'è la voglia di riprovarci «Lui aveva bisogno di crescere secondo me e viversi altri rapporti, la mia testa era occupata perché avremmo voluto riprovare, dopo quattro mesi qui, direi che la mia testa è ancora lì».

Ultimo aggiornamento: Martedì 16 Gennaio 2024, 07:58

