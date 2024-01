Stefano Miele "punito" dal Grande Fratello. L'annuncio di Signorini «Regolamento violato»

Durante il festeggiamento dei veterani per i quattro mesi di permanenza nella casa del Grande Fratello, Stefano Miele non ha apprezzato i discorsi fatti contro i nuovi arrivati. Lo stilista si è "vendicato", con rivelazioni dall'esterno che sonoperò contro il regolamento. Per questo arriva il comunicato ufficiale da parte di Alfonso Signorini.

