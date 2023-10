Grande Fratello, Anita e il dettaglio hot: «Anche i miei sono così» e si alza la maglietta

Nella casa del Grande Fratello, un aneddoto divertente ha attirato l'attenzione degli utenti sui social, che hanno apprezzato molto la vena ironica di Anita. Il racconto, ripreso a tavola, ha fatto scatenare le risate dei concorrenti e del pubblico, e riguarda una situazione piuttosto inusuale che coinvolge Paolo e Vittorio, con l'inaspettata partecipazione di Anita.

Miriana Trevisan choc: «Volevo fare la ballerina, per essere magra mangiavo solo un'arancia al giorno»

Grande Fratello, Heidi Baci abbandona la casa senza salutare nessuno. Concorrenti in lacrime

Anita e l'insinuazione a luci rosse su Beatrice Luzzi: ecco cosa mima alle spalle dell'attrice di Vivere

<h2>L'episodio hot<h2>

L'episodio si riferisce a quando Paolo e Vittorio si stavano ironicamente confrontando i capezzoli asimmetrici. Anita, a sorpresa, ha deciso di fare uno scherzo ai ragazzi e di partecipare all'insolita discussione, ed è arrivata esclamando “pure i miei sono così!”, sollevando la maglietta per far finta di mostrarli, ma sotto aveva un body. L'effetto sorpresa è stato totale, poiché in quel momento sembrava che Anita stesse per mostrare il suo petto.

Photo Credits: per gentile concessione dell'ufficio stampa Endemol Shine Italy music: Korben





Ultimo aggiornamento: Mercoledì 18 Ottobre 2023, 13:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA