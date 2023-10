Miriana Trevisan choc: «Volevo fare la ballerina, per essere magra mangiavo solo un'arancia al giorno»

di redazione web

Miriana Trevisan, protagonista della sesta edizione del Grande Fratello e showgirl italiana, ha fatto una confessione in tv e ha parlato di anoressia. La donna, 50 anni, aveva già affrontato una situazione critica e in merito ha detto: «In età adulta ha dovuto affrontare anche un altro problema di salute: l’endometriosi, che è subdola e dolorosa. Dopo un intervento, mi sono ripresa dipingendo, scrivendo un libro, e ricominciando a studiare per prendere il diploma che ho preso 6 anni fa». Ospite nel programma 'Storie Italiane' su Rai Uno, Miriana Trevisan ha anche parlato di anoressia.

La dichiarazione

Miriana Trevisan si è confidata riguardo alle sue difficoltà e ha dichiarato: «Ho vissuto la malattia, l’evento scatenante è stato un provino di danza, perché io nasco come ballerina. Sono stata molto fortunata perché il mio insegnante di danza mi vedeva arrivare con maglioni enormi e pantaloni per sudare, perché volevo essere magra, per poterla praticare a livello internazionale. Andare in giro per il mondo. Lui mi vide fragile e debole durante le diagonali e mi disse di levarmi il maglione, a me e a tutte le altre, per cercare di non mettermi in imbarazzo. E quando vide che ero troppo magra, mi chiuse le porte della scuola».



Poi continua a parlare con parole di affetto riguardo al suo insegnante e lancia anche un appello: «Lo ringrazio per questo e chiedo a tutti gli insegnanti e gli educatori di cogliere i segnali e fermare questa cosa che ti attacca come un virus». Poi la showgirl prosegue a confidarsi e a raccontare dei suoi momenti difficili al programma Rai: «Avevo 14 anni, guardavo le ballerine di danza classica e volevo diventare come loro.

