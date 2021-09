GFVip, Sophie Codegoni e la frecciatina di Andrea Casalino: «Mi sa che quando entri cambi idea»

Il Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini è pronto a far entrare i reclusi dalla porta rossa ma le prime schermaglie sono già iniziate, come ad esempio il recente botta e risposta fra Andrea Casalino e la futura coinquilina Sophie Codegoni.

Leggi anche > Scherzi a parte, Andrea Roncato nella bufera

GFVIp, Sophie Codegoni e la frecciatina di Andrea Casalino

Un botta e risposta fra Andrea Casalino e Sophie Codegoni. Andrea Casalino ha rilasciato, a poche ore dal suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip, un’intervista in cui ha parlato proprio dell’ex tornista di “Uomini e donne”. Il modello sembra apprezzare la presenza di Sophie, anche se non è sicuro che quanto visto in foto corrisponda alla realtà: «Mi è caduto l’occhio su Sophie Codegoni – ha raccontato a “TVBlog” - È oggettivamente bella, anche se dalle foto alla realtà, cambia un pochino… Vedendo i social, non voglio dare un pregiudizio, però, dal lato estetico, mi convince».

A rispondere la diretta interessata con un post dalle stories. Sophie Codegoni infatti non ha perso tempo e ha deciso di rispondere dal social: l’ex tronista ha ripostato la frase di Casalino e ha poi aggiunto un’ironica frase, che in qualche modo dimostra anche la sua sicurezza: «Mi sa che quando entri cambi idea».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 13 Settembre 2021, 13:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA