GFVip, Soleil Sorge e la protesta durante la diretta: «Montato un caso pesantissimo»

Al Grande Fratello Vip Soleil Sorge durante la diretta del reality protesta per la disparità di trattamento utilizzata nei suoi confronti rispetto ad altri coinqulini della casa. Soleil, grande protagonista del programma Mediaset, sta passando un momento difficile dopo il ritorno nella casa di Alex Belli.

Soleil Sorge e Katia Ricciarelli (Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy)

GFVip, Soleil Sorge e la protesta durante la diretta

Al Grande Fratello Vip Soleil Sorge non sta passando un periodo facile. Il rientro in casa di Alex Belli, che si è riavvicinato alla moglie Delia Duran, ha infatti turbato i suoi equilibri e l’ha portata a scontrarsi spesso con l’attore. Un’insofferenza che la Sorge ha anche mostrato in qualche modo in diretta quando si è lamentata con il coinquilino Alessandro Basciano per il trattamento che le è stato riservato, diverso da quello utilizzato con altri concorrenti.

Tempo fa infatti Soleil Sorge è finita in una polemica per via di una frase pronunciata all’indirizzo di Ainet Stephens (“Urli come una scimmia”), utilizzata recentemente anche da Nathaly Caldonazzo, passando invece inosservata: «Non è stato detto niente a Nathaly – ha spiegato durante la diretta ad Alessandro Basciano - quando ha detto a Jessica che stava urlando come una scimmia. Ti ricordi quando l’ho fatto io? Ho chiarito e ho spiegato che in quel caso non era proprio palesemente riferito al modo. Erano più persone, era tutt’altra situazione e ok, ma è stato fatto un caso pesantissimo. Io mi sono sentita morire dentro, lotto contro la diversità. Nulla di concreto di messaggi della mia vita è stato raccontato... Nathaly l’ho sentita dire lo stesso e loro non hanno nemmeno menzionato la cosa e quindi non avrebbero dovuto dare peso neanche alla mia a (…) Mi auguro che abbia avuto la mia stessa intenzione, ovvero che l’abbia detto nel senso di urlare...».

