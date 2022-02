GFVip, Raffaella Fico e l’assenza dallo studio: «Ecco perché non ci sono»

Raffaella Fico ha partecipato al Grande Fratello Vip ma la sua esperienza all’interno del reality condotto da Alfonso Signorini è durata poco. Dopo l’eliminazione la showgirl ha preso parte alle dirette del programma da studio per poi scomparire misteriosamente.

Tomaso Trussardi e il bacio fra Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti: la reazione social

Raffaella Fico al GFVip (Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy)

GFVip, Raffaella Fico e l’assenza dallo studio

Raffaella Fico dopo l’eliminazione dal Grande Fratello Vip è “scomparsa” dallo studio del reality e dopo tempo l’ex concorrente ha spiegato i motivi per cui non ha preso parte alle dirette del programma. Alla base non ci sarebbero, come volevano le voci di corridoio, dissapori con la produzione: «Assolutamente nulla contro il Grande Fratello – ha fatto sapere in un’intervista a “NuovoTv” - Non ho alcun astio nei confronti della produzione. Ho voluto trascorrere soltanto più tempo insieme al mio compagno e a mia figlia. Tutto qui. A me spiace che sul web circolino tante cattiverie su di me. La verità è quella che vi ho detto. Di questo si tratta, non c’è niente dietro».

Raffaella Fico al GFVip (Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy)

Raffaella ha anche parlato della sua compagna di avventura Soleil Sorge: «Diciamo che con il tempo le persone non limpide sono venute fuori. Io sono stata delusa da Soleil, mi provocava solo per il gusto di farlo. Ho reagito con Soleil solo quando ha superato la soglia della buona educazione. Comunque lo scontro con Soleil rimane circoscritto nel contesto del reality».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 18 Febbraio 2022, 18:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA