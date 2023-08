GfVip, Sara Croce ha detto no ad Alfonso Signorini. La mamma: «Hanno offerto molti soldi per convincerla»

di Redazione Web

Ci siamo quasi: il casting per il GfVip è agli sgoccioli. Alfonso Signorini sta mettendo insieme il nuovo gruppo della nuova edizione del reality e a quanto pare, sembrerebbe ci sia anche il nome di Sara Croce, modella ed ex Bonas di Avanti Un Altro. Secondo le prime indiscrezioni sarebbero stati i vertici a scegliere Samira Lui al posto della modella. Tuttavia, in seguito, Sara Croce ha smentito la notizia etichettandola come "fake news". Ma ad avere voce in capitolo, in questa situazione, è la mamma della modella, Anna Poillucci che ha fatto una rivelazione inattesa. Andiamo a vedere di cosa si tratta.

Le parole della mamma di Sara Croce

«Sara è rimasta molto male e aveva un forte magone perché purtroppo le frittate vengono sempre rigirate al contrario - ha raccontato la mamma di Sara Croce a Tag24 -.

Poi, ha aggiunto: «Dopo l'hanno richiamata e ha detto gentilmente di no. L'hanno chiamata settimana scorsa per la seconda volta offrendole più soldi e condizioni migliori. E Sara comunque ha detto no perchè lei ha in testa un progetto a lungo termine che non si limiti ai tre o quattro mesi della durata del programma. Ha paura di non aver nessuno sbocco fuori da lì. Allora siccome ha già un'alternativa ha scelto lei. Nessuno l'ha rifiutata e scartata. Lei ha deciso, non lo vuole fare: è una sua scelta e va rispettata»

Ultimo aggiornamento: Giovedì 3 Agosto 2023, 21:48

