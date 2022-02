GFVip, Nicola Pisu infuriato sul social: «Atteggiamento indegno nei miei confronti»

Nicola Pisu si sfoga sul social. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip è intervenuto dal suo account Instagram per quanto detto su di lui dopo l’ultima diretta del reality condotto da Alfonso Signorini.

Nicola Pisu e Ainett Stephens (Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy)

GFVip, Nicola Pisu infuriato sul social

Nicola Pisu dopo la diretta del Grande Fratello vip torna sul social per controbattere a quanto detto da Manila Nazzaro e Mirian Trevisan sul suo conto. Le recluse infatti avevano parlato di sue “reazioni eccessive”, non lesinando altre critiche: «Ciao a tutti ragazzi – ha esordito Nicola in video - voglio fare questo video perché non ne posso più di sentire cose brutte sul mio conto da parte della signorina Miriana e di Manila. Non le ho fatto nulla, anzi, mi sono sempre comportato bene e le ho sempre rispettate. Anche stanotte sparlavano di me dicendo che sono un drogato, un tossicodipendente, quando è vero che lo sono stato, ma questa è una cosa pubblica e io l’ho dichiarato. Ma questa cattiveria nel dirlo senza nemmeno una prova, senza niente, solo per pura cattiveria nei miei confronti io non l’accetto. Visto che al momento non ho la possibilità di potermi confrontare faccio questo video».

Nicola Pisu (Instagram)

La parte finale del messaggio è riservata alla Trevisan: «Grande Fratello aiutate Miriana, una donna che dice di vedere i fantasmi e ci parla oppure dice che riesce a diagnosticare i tumori… Non stai bene».

