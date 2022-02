GFVip, Nathaly Caldonazzo in crisi scoppia in lacrime: «Mi fanno impazzire qua dentro!»

Al Grande Fratello Vip Nathaly Caldonazzo in crisi scoppia a piangere. Durante l’ultima diretta del reality condotto da Alfonso Signorini, Nathaly è stata protagonista di diverse polemiche durante le quali si è accennato ad alcune frasi da lei pronunciate che potrebbero portare alla sua squalifica.

Nathaly Caldonazzo (Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy)

GFVip, Nathaly Caldonazzo scoppia in lacrime

Un momento non facile per Nathaly Caldonazzo al Grande Fratello Vip. La reclusa infatti dopo le polemiche dell’ultima diretta e diversi scontri con alcuni coinquilini, fra cui Sophie, Miriana e Jessica, è scoppiata in lacrime e si è buttata su letto. A consolarla è arrivata Delia Duran che si è schierata dalla sua parte: «Non ce la fai? Anch’io non ce la faccio così, con la falsità che c’è qui dentro. Sei forte amore (…) Non sei vendicativa, non sei cattiva come ti vogliono far apparire. Anche a me questa falsità non piace... Una Sophie che mi sorride e poi mi sparla dietro è una bambina, come Miriana...».

Nathaly Caldonazzo (Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy)

Nathaly non è riuscita a smettere di piangere e ha continuato lo sfogo: «Io non voglio neanche farmi vedere così! Mi fanno impazzire qua dentro, c’è una cattiveria assurda. Lo so che sono forte, ma ci sono dei momenti... Io non ce la faccio più e non mi va di stare qua, non me ne frega niente di stare qui dentro».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 25 Febbraio 2022, 21:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA