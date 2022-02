L'Oroscopo di Paolo Fox per il weekend del 25-26 e 27 febbraio: ecco le previsioni per tutti i segni

Paolo Fox condivide l'Oroscopo del weekend del 25-26 e 27 febbraio 2022. L'astrologo, volto noto della televisione, legge le indicazioni delle stelle e fa le sue previsioni per tutti i segni zodiacali. C'è chi recupera e ha la Luna e i Pianeti in aspetto favorevole e chi dovrà ancora pazientare. Ecco i consigli per tutti, ma come dice sempre Fox: «Non credete, ma verificate».

L'OROSCOPO DI PAOLO FOX DEL WEEKEND

ARIETE: Luna favorevole per il segno dell'Ariete, che però ha ancora qualche problema di lavoro. Venere è dalla vostra parte. Le questioni legali si risolveranno.

TORO: Il segno del Toro questo weekend recupera in amore. In settimana siete stati un po' polemici, soprattutto all'inizio. C'è un miglioramento della situazione in vista.

GEMELLI: Luna opposta per il segno dei Gemelli che porta a dover rimandare delle discussioni. La situazione migliora domani. Entro primavera ci saranno nuovi accordi sul lavoro.

CANCRO: Il segno del Cancro questo weekend ha un problema da risolvere. Domani piccole tensioni da superare anche nei sentimenti.

LEONE: Questo weekend richiede cautela e prudenza in amore. Vi trovate a dover fare troppe cose e l'inizio della settimana è un po' lento. Attenzione ai rapporti.

VERGINE: Venere favorevole per il segno della Vergine. Abbiate pazienza sul lavoro: volete parlare e chiarire. Per le relazioni è un momento importante.

BILANCIA: La fatica si fa sentire per il segno della Bilancia. Domani nervosismo in amore. Il consiglio dell'astrologo Paolo Fox è di cercare di parlare con chi vi circonda.

SCORPIONE: Giove in ottimo aspetto e domani Luna favorevole per lo Scorpione questo weekend. Bene il lavoro, ma c'è un disagio a livello fisico. Alti e bassi.

SAGITTARIO: Luna attiva per il Sagittario e qualche riconferma in amore. Se non vi siete innamorati innamoratevi e se siete in coppia siate fedeli. Si recupera un po’ di energia.

CAPRICORNO: Attività autonome favorite per il segno del Capricorno. Fino ad aprile potete fare quello che volete e chiedere conferma. Poi vi chiederete cosa ne sarà di voi.

ACQUARIO: Buone stelle per il segno dell'Acquario. Ottimo recupero in generale. Il mese di marzo sarà importante perché arriverà Venere nel segno e vi aiuterà nei sentimenti.

PESCI: Qualcosa non va in amore per il segno dei Pesci, ma ci sono novità sul lavoro. Potete fare quello che volete grazie a Giove in ottimo aspetto.

