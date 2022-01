Gf Vip, Gianmaria ne bacia un'altra: passione con Valeria Calemme. Ma lui potrebbe andar via

Tra Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme scoppia la passione al Grande Fratello Vip. Archiviato il flirt con Sophie Codegoni, l'imprenditore si è molto avvicinato alla nuova inquilina. Già qualche sospetto girava in casa, ma loro hanno sempre smentito. Ora c'è la conferma visiva delle effusioni scambiate in sauna.

GFVip, il bacio tra Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme

Sebbene già qualche tenerezza sia arrivata in cucina e in altri ambienti della casa, galeotto è stato il lungo pomeriggio trascorso insieme in sauna. Il ragazzo ​ha preso tra le mani il volto della gieffina ed è così che i due sono arrivati a baciarsi. Gianmaria Antinolfi sembra molto preso, ma Federica nutre dei dubbi perché aveva iniziato una frequentazione fuori dalla casa.

GFVip, Gianmaria Antinolfi potrebbe lasciare la casa

Intanto, però, Gianmaria potrebbe presto lasciare la casa e abbandonare il reality. Stando a quanto dichiarato da Gabriele Parpiglia durante la puntata di Casa Chi potrebbe dover tornare a lavorare: «Quando Gianmaria si è presentato come imprenditore nessuno gli ha dato credito, ma lui lo è davvero ed ha davvero preso un periodo sabbatico per il GF Vip. Tra pochissimi giorni questo periodo terminerà. I proprietari dell’azienda si sono fatti sentire chiedendo cosa vuole fare... Entro il 18 gennaio dovrà dare una risposta e se dice di no perderà il suo lavoro. Cosa potrebbe fargli cambiare idea? L’amore per Federica? Ma il prezzo da pagare è perdere il lavoro e penso che lui non rinuncerà. Secondo me perderemo Gianmaria come concorrente».

