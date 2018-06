Sorridi sempre 💛 Un post condiviso da Official Page (@elisabettagregoracireal) in data: Giu 28, 2018 at 9:48 PDT

MILANO – Qualche giorno fa ha fatto il giro del web la notizia che volevapronta per entrare al. Tutto pronto se non fosse per il no del suo ex marito,, che starebbe bloccando la trattativa ormai praticamente conclusa.Il diretto interessato però nega decisamente le circostanze: “Non è vero che ho vietato il GF a Eli, e non credo voglia farlo – ha fatto sapere a “Visto” - Mai chiesto a me nella maniera più assoluta. Non capisco certe voci. Lei non ne me ne ha mai parlato”.