Gf Vip, Daniele Dal Moro ubriaco per il brandy nello zabaione? Ecco cosa dice senza freni agli altri

Nella casa del Grande Fratello Vip, Daniele Dal Moro è apparso su di giri e secondo alcuni la colpa è da attribuire al brandy contenuto dentro lo zabaione. In giardino, infatti, Daniele si è lasciato andare ad alcune affermazioni senza peli sulla lingua, dimostrando ancora una volta un certo malumore verso situazioni e persone.

Cosa ha detto

Tra le frasi bisbigliate tra un cucchiaio di zabaione e l'altro, si è sentito Daniele dire: «Mi piacerebbe addormentarmi in giardino piuttosto che dormire in mezzo ai falsi» e ancora «l'unico modo per parlare con voi è bere».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 4 Gennaio 2023, 12:50

