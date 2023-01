Gf Vip, Nicole Murgia nuovo flirt con Daniele Dal Moro: «Voglio conoscerlo»

La Casa del Grande Fratello Vip, si sa, è da sempre fucina di nuovi flirt. Dalle storie sfociate in matrimoni a piccole frequentazioni dettate dall'attrazione fisica, ma il loft di Cinecittà continua a esercitare il suo ruolo da Cupido. E pare proprio che una nuova coppia stia per nascere. Nicole Murgia e Daniele Dal Moro potrebbero essere le prossime «vittime» amorose del reality show più amato d'Italia.

«Voglio conscerlo»

L'attrice sembra avere le idee ben chiare. Dopo essersi avvicinata al coinquilino, passando con lui una intera serata a parlare, Nicole Murgia sembra proprio proseguire la conoscenza. Il giorno successivo, in giardino con Giaele De Donà, ha ammesso: «Voglio conoscerlo per quello che è». Il modello, però, sembra essere piuttosto diffidente e sembra non volersi sbilanciare con nessuna ragazza.

Sempre più vicini

Daniele e Nicole sono sempre più vicini. Negli ultimi giorni il feeling tra i due è sempre più evidente e anche i diretti interessati sembra che lo abbiano notato. I due hanno passato insieme una delle ultime serate nella casa. Ed è stato proprio il modello ad avvicinarsi per primo a Nicole, stuzzicandola e cercando di sapere qualcosa in più di lei. Poi anche la stessa attrice ne ha approfittato per indagare sulla vita sentimentale di Daniele, che reputa un bel ragazzo. «Il mio cuore è mio e me lo tengo», ha risposto il modello, prendendo le distanze da una possibile relazione. Nicole Murgia ha il presentimento che Daniele sia prevenuto nei suoi confronti ma, poi, riesce sempre a farlo sciogliere e a conoscerlo per quello che è veramente, nonostante i suoi freni.

La confessione

E in questo tira e molla, Nicole Murgia ha fatto una dichiarazione che infiamma il gossip. L'attrice si è ritrovata in giardino con Giaele e ha confessato cosa stia accadendo tra i due: «Con me è stato molto carino, gli ho raccontato che sono stata un pò così ieri, lui mi ha detto che devo imparare a farmi scivolare le cose addosso, mi ha raccontato di Oriana che è andata da lui mentre dormiva. Voglio conoscere Daniele per chi è davvero». Cupido colpirà ancora? I presupposti per la nascita di una nuova coppia sembrano esserci tutti... chissà se Alfonso Signorini affronterà il discorso nella prossima diretta del Grande Fratello Vip.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 4 Gennaio 2023, 19:53

