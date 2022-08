Gf Vip, Sonia Bruganelli torna a fare l'opinionista, ecco il motivo. Su Orietta Berti spiega:«Non sarà certo più bacchettona di...»

di Federica Portoghese

A volte tornano...come Sonia Bruganelli. Eppure aveva dichiarato che non ci sarebbe stata una seconda volta da opinionista, al Grande Fratello Vip, e invece, la produttrice televisiva è pronta per essere, nuovamente, una delle protagoniste della settima edizione. Si sa, alla chiamata di Alfonso Signorini non si può dire di no. Che sia stato proprio il conduttore a convincere Sonia a tornare a vestire i panni della spinosa commentatrice?

Denis Dosio replica a Paola Di Benedetto: «Sei povera umanamente». Ecco il video

Gf Vip, Alfonso Signorini svela il sesto indizio sul prossimo concorrente. Ecco di chi si tratta

Sonia Bruganelli ritorna come opinionista al Gf Vip, ecco il motivo

Un ritorno non particolarmente gradito dal pubblico del reality show, che spesso l'ha definita imparziale. La Bruganelli, su Instagram, parla ai suoi followers delle motivazioni che l'hanno spinta a tornare nello studio del Grande Fratello Vip: «È stata una scelta dettata da un periodo mio di cambiamento». E aggiunge: «La proposta di Alfonso è arrivata in un momento molto delicato per me e ho pensato fosse un segno che avrei potuto rifarlo e provare a divertirmi di più questa volta».

Sonia Bruganelli non sarà sola, questa volta a farle compagnia ci sarà Orietta Berti, che prende il posto di Adriana Volpe, per la prima volta vestirà anche lei i panni di opinionista. Tra le domande a cui la moglie di Paolo Bonolis ha risposto sui social, una pungente fa proprio riferimento all'ex collega: «Orietta Berti sarà più bacchettona di Adriana?». La Bruganelli che non ha mai fatto mistero dell'antipatia nei confronti della Volpe, dove più volte si sono scontrate in diretta tv, durante la puntata, ha risposto lanciando una frecciatina «Non credo, Orietta non ha paura del giudizio del pubblico. Si mette in gioco». Chissà come avrà preso, l'ex opinionista, la provocazione...

Il reality show targato Mediaset, tornerà in onda a metà settembre con due appuntamenti, in prima serata, su Canale 5. Tanti indizi sui Vip che varcheranno la porta rossa, ancora nessun nome confermato. Ne vedremo delle belle.

Ultimo aggiornamento: Martedì 2 Agosto 2022, 11:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA