Paolo Bonolis, mattatore e conduttore tv tra i più pagati in Italia

Paolo Bonolis è nato a Roma il 14 giugno 1961, è un conduttore e autore televisivo italiano. Al 2019 è tra i conduttori più pagati della televisione italiana, insieme a Maria De Filippi e a Gerry Scotti, legato a Mediaset con un contratto di circa 10 milioni di euro annui.



Nel 1982 poco più che ventenne Paolo Bonolis ha iniziato la sua carriera con il programma per bambini Bim Bum Bam, a fianco di Licia Colò. Passa dalla Rai a Mediaset senza particolari problemi e inanellando un successo dopo l'altro. Tra i suoi programmi più famosi ci sono Ciao Darwin, Tira e molla, Beato tra le donne, Il Senso della Vita, Avanti un altro, Chi ha incastrato Peter Pan ed è stato conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo nel 2005 (durante la serata iniziale del 1º marzo annunciò la morte dell'amico Alberto Castagna) e nel 2009.



Il suo modo velocissimo di parlare gli ha consentito di entrare, nel 2010, nel libro dei Guinness per aver pronuciato ben 332 parole in un minuto. La sua spalla storica è l'amico e collega Luca Laurenti, con il quale collabora dal 1991. Tifosissimo dell'Inter ha partecipato come presentatore alla festa ufficiale per il quindicesimo scudetto nerazzurro e come speaker alla partita Inter-Siena del 17 maggio 2009, "gara-festa" del diciassettesimo scudetto. Una sua prozia, Adele Bonolis, è stata dichiarata serva di Dio ed è in via di beatificazione. Paolo si dichiara invece agnostico.



