Sonia Bruganelli, imprenditrice e moglie di Paolo Bonolis

Sonia Bruganelli è un'imprenditrice romana nata il 20 febbraio 1974. Nota al pubblico per essere la moglie di Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli è laureata in Scienze della Comunicazione, ed è un ex volto di fotoromanzi. Nel mondo dell'imprenditoria ha collaborato col brand Happiness per la realizzazione di una collezione di magliette ispirata al programma Avanti un altro (il preserale condotto da Paolo Bonolis), e una linea d’abbigliamento per bambine Adele Virgy, in omaggio alle sue bambine.



Con Paolo Bonolis, la Bruganelli ha tre figli: Silvia (2003), Davide (2005) e Adele (2009). I due si sono conosciuti e innamorati nel 1997 a Tira e molla, in cui Sonia era protagonista di alcune telepromozioni e sposati nel 2002. Oggi è a capo della SDL 2005, agenzia di scouting che si occupa – tra le altre cose – ddeii casting di numerosi programmi tv in particolare di Bonolis, come ad esempio Paola di Benedetto - la vincitrice del GFVip 2020, e indimenticabile madre natura di Ciao Darwin.

87 risultati per "SONIA BRUGANELLI"