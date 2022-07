Denis Dosio replica a Paola Di Benedetto: «Sei povera umanamente». Ecco il video

di Federica Portoghese

Arriva la replica di Denis Dosio alla critica di Paola Di Benedetto, tanto chicchierata nelle ultime ore. Con un video pubblicato su TikTok l'influencer, bannato da Instagram, si sfoga proprio contro la vincitrice del Grande Fratello Vip 4, che qualche giorno fa, durante una diretta su Twitch con GrenBaud, ha sparato a zero su Denis: «Mamma mia rinchiudetelo in un manicomio e non fatelo più uscire».

Totti in un locale con Ilary e Noemi: il video di ottobre

Gf Vip, Signorini conferma la presenza di Antonino Spinalbese ma Belen non l'ha presa bene: ecco cosa ha fatto

Le parole di Denis Dosio contro Paola Di Benedetto

La risposta dell'ex gieffino è stata pressochè immediata: «Oddio ma parli proprio di me Paolina? Quale onore mi porta a ricevere insulti diffamatori da parte tua? proprio da te? Tu che nutrivi tanta mia stima”. Denis sottolinea: «Lanciavi quei bellissimi messaggi social sui tuoi profili. Cercavi di trasmettere valori ai milioni di fan che hai. Se la memoria non m'inganna l’ultimo diceva di dimenticarci dei filtri per poterci accettare così come siamo, perché là fuori non ci può essere nessuno che ci dica che non siamo bellissimi”.

L’influencer, poi, conclude il video, senza peli sulla lingua, lanciando una frecciatina alla Di Benedetto: «E invece qualcuno che ci dice che saremmo da rinchiudere in manicomio va bene. Quindi dire questo è possibile e giusto? E non fraintendermi. Ho apprezzato particolarmente la tua coerenza. Hai detto ai tuoi fan di mostrarsi senza filtri e l’hai fatto tu stessa in diretta. Hai dato l’opportunità a noi da casa di vedere la Paola Di Benedetto vera e reale senza filtri. E personalmente ho notato che sei davvero povera umanamente».

La fidanzata di Denis Dosio prende le sue difese

A prendere le difese di Denis Dosio, anche la fidanzata Emy Buono, che si è scagliata contro Paola definendola "affamata di visibilità". Inoltre la ragazza ha pubblicato su Instagram un post abbracciata al fidanzato, nella didascalia scherza proprio sulla vicenda: "Con te anche al MANICOMIO! Due pazzi sono meglio di uno!"

Batteri oltre limiti, stop bagno in mare in 28 punti dell'Emilia-Romagna https://t.co/jxxT7XZw9S — Leggo (@leggoit) July 28, 2022

Ultimo aggiornamento: Giovedì 28 Luglio 2022, 17:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA