Gf Vip, il gesto inaspettato per Marco Bellavia all'interno della Casa: cosa è successo

Gf Vip: un gesto particolarmente inaspettato, all'interno della Casa, per Marco Bellavia. Dopo il trattamento decisamente rivedibile dei 'coinquilini', l'ex concorrente se ne è andato, con tutte le conseguenze successive, dalla squalifica di Ginevra Lamborghini fino all'uscita volontaria di Sara Manfuso. Una volta uscito di scena Marco Bellavia, c'è stato un gesto spiazzante.

Gf Vip, Sara Manfuso abbandona la Casa: vittima del caso Bellavia

Gf Vip, una crostata per Marco Bellavia

Le protagoniste di questo gesto sono state Carolina Marconi e Pamela Prati, che insieme hanno deciso di preparare una crostata dedicata proprio a Marco Bellavia. Con la pasta frolla, le due concorrenti del Gf Vip hanno anche realizzato diversi cuoricini e scritto il nome Marco. Una sorta di dolce pensiero per il conduttore, che ha passato momenti decisamente turbolenti e delicati all'interno della Casa.

Il gesto di Pamela Prati e Carolina Marconi è stato davvero sincero o è un ipocrita tentativo di mettersi in mostra? Il dubbio rimane, anche se c'è un dato di fatto: il caso di Marco Bellavia ha fatto interessare tutti al Gf Vip, stimolando riflessioni sulla necessità di aiutare, e non di penalizzare, una persona in difficoltà, specialmente come dinamica di gruppo. E di certo, non ha reso onore a tanti 'coinquilini' protagonisti di questa edizione del Gf Vip.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 5 Ottobre 2022, 20:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA