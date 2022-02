Gf Vip, Manuel Bortuzzo: salta la sorpresa a Lulù Selassié per San Valentino

Brutte notizie per Manuel Bortuzzo. In vista della festa di San Valentino, l'ex gieffino avrebbe voluto organizzare una sorpresa per Lulù Selassié. Il ragazzo si era già accordato con la produzione, ma qualcosa non è andato come avrebbe voluto.

Leggi anche > Gf Vip, Lulù Selassié contro il monopolio di Alex Belli: «Non ce la faccio più, chiudiamoci in camera»

#gfvip Manuel in una diretta con Clarissa dice che sta preparando una sorpresa per San Valentino per Lulù ma... pic.twitter.com/D77A2iMLRE — Vicolo delle News Official (@VicolodelleNews) February 8, 2022

Questo pomeriggio, nel corso di una diretta su Instagram con Clarissa Selassiè, Manuel ha rivelato che aveva in progetto di entrare al Gf Vip lunedì prossimo, proprio per la festa degli innamorati, per stupire la sua Lulù, ma la produzione alla fine gliel'ha negato. «Mi piange il cuore, anzi quando me l'hanno detto mi sono messo a piangere», ha confessato Bortuzzo, che si è dovuto arrendere di fronte al fatto compiuto.

Alex Belli torna al Gf Vip

In realtà sembra che nessuno dei fidanzati dei concorrenti potrà entrare nella Casa, per questo far entrare lui sarebbe un’ingiustizia nei confronti degli altri che hanno un compagno. Peccato però che questa regola non varrà per Alex Belli. Proprio ieri sera, dopo la puntata del Grande Fratello Vip, il marito di Delia Duran ha iniziato la sua quarantena alla fine della quale rientrerà in Casa, giusto in tempo per festeggiare San Valentino con le sue donne: Delia e Soleil. Chissà cosa ne penserà Manuel.

Ultimo aggiornamento: Martedì 8 Febbraio 2022, 22:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA