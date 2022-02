Gf Vip, Manuel Bortuzzo: «Mio padre all'inizio non era d'accordo su Lulù, ora è felice»

Da quando Manuel Bortuzzo è uscito dal Gf vip, non ha mai smesso di seguire Lulù Selassié. La sua scelta tuttavia non ha convinto subito il padre Franco Bortuzzo, che all'inizio non era affatto d'accordo sulla loro relazione.

A confessarlo nel corso di un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni è stato lo stesso ex gieffino, che per il giorno di San Valentino sta organizzando insieme alla produzione del Gf Vip una sorpresa molto speciale per la sua bella.

«Ora cerco di ritagliarmi piano piano degli spazi di normalità. Ma sempre con la tv di sottofondo – ha ammesso Manuel, sempre più innamorato della principessa –. Qualche sera fa ero a cena con Aldo Montano ma con il cellulare acceso. Voglio vedere cosa fa Lulù, come sta. Avevo promesso che le sarei stato vicino».

Manuel e Lulù, l'opposizione del padre

A proposito del padre, Manuel ha spiegato che all'inizio non era favorevole «perché doveva vedermi. Ora che sto bene, è felicissimo, non vede l’ora di conoscerla. Già con sua sorella Clarissa si diverte come un matto».

Il tatuaggio di Manuel in onore di Lulù

La fine del programma è ormai vicina e Franco Bortuzzo non dovrà attendere ancora troppo per conoscere dal vivo la fidanzata del figlio. Nel frattempo il ragazzo ha pensato di farsi un nuovo tatuaggio dal significato molto speciale. L'ex gieffino si è fatto imprimere sulla pelle il numero 22, la data del loro primo bacio. «Il 22 settembre c’è stato il nostro primo bacio – ha spiegato –. Ci siamo voluti sin da subito. La prima cosa a colpirmi è stato il suo aspetto fisico: ha occhi enormi, è pazzesca. Mai avuto una ragazza così bella e diversa dalle altre». «Ha una bellezza tutta sua e unica», ha concluso Manuel, che non vede l'ora di riabbracciare la sua fidanzata e presentarla finalmente ai suoi genitori.

