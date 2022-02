Alex Belli a Verissimo: «Amo l'amica Soleil ma voglio stare con Delia»

Uscire di scena e sparire dalla televisione. E’ il progetto che Alex Belli rivela a Silvia Toffanin a Verissimo. Una scelta che l’ex gieffino dovrà comunque rimandare di qualche giorno. Sì perché spiega Belli per contratto dovrà essere presente in studio nella prossima puntata del Grande Fratello Vip. Ad introdurre l'argomento "colpo di scena" è la lettera scritta da Soleil Sorge ad Alex. «Il mio colpo di scena - risponde Belli alla Toffanin - è sottrarmi completamente, uscire di scena».

Altro momento chiave dell'intervista, il rapporto con Soleil e Delia Duran (entrambe attualmente concorrenti all'interno della casa del "GF Vip") che Toffanin cerca di chiarire chiedendo all'ex gieffino di esprimere i suoi sentimenti su Soleil. Per Belli «Delia è la donna con cui voglio stare, Soleil è un'amica che amo nel senso più nobile del termine, c'è una grandissima complicità. Puoi amare una donna che può essere quella con cui vuoi passare il resto della tua vita o una parte della tua vita, che è Delia, ma puoi anche innamorarti in maniera diversa di un'altra persona e per questo non bisogna essere linciati».

Belli apre quindi alla possibilità di un rapporto a tre? «Non ho mai ho detto una cosa del genere. Ma perché dovrei privarmi di avere amicizie forti? Se Delia mi chiedesse di non vedere più Soleil, prenderemo una decisione». Belli continua a difendere la propria posizione spiegando che «Quando ci siamo conosciuti tre anni fa abbiamo giocato a carte scoperte: Delia sa che io ho questo tipo di vita che ha bisogno di libertà». «La mia vita non è incentrata sulla sessualità, è tutto più rapporto umano, rapporto cerebrale, di vita, di complicità e quello che c'è stato con Soleil, a parte tre baci e una coperta che lascia il tempo che trova, è stato un rapporto tutto cerebrale» ha aggiunto Alex Belli. «Tra me e Soleil c'è una grandissima complicità che è andata anche in una fase erotica, noi la vogliamo tenere in questo modo, abbiamo raccontato una bellissima storia che può essere non catalogata solo nella storia d'amore», ha concluso l'attore.

