Manuel Bortuzzo: «Sorpresa per Lulù a San Valentino mi sto accordando con la produzione»

Obiettivo sorpresa di San Valentino per Manuel Bortuzzo. L’ex gieffino vuole fare qualcosa di speciale il 14 febbraio per la sua Lulù Selassie che è nella casa del Grande Fratello Vip. Lo ha raccontato Bortuzzo a Silvia Toffanin nella puntata di Verissimo appena conclusa. «Non farò passare inosservato quel giorno, non vedo l’ora, ci tengo tanto ad essere insieme. Sto cercando di organizzare qualcosa di molto carino, mi sto accordando con la produzione per farle una sorpresa» ha detto Manuel.

Leggi anche > Alex Belli a Verissimo: «Amo l'amica Soleil ma voglio stare con Delia. Il mio colpo di scena è sparire dalla tv»

Bortuzzo spiega che sta cercando di tenersi impegnato anche per superare la separazione da Lulù. «Mi manca tanto e da fuori ci si sente impotente. Vorrei andare e farle capire che ci sono. Sto cercando di farlo in tutti i modi possibili, vorrei sapesse che il percorso lo stiamo finendo insieme anche se distanti». E mostra il nuovo tatuaggio che ha realizzato per lei sul collo. Il numero 22 che rappresenta il giorno in cui si sono baciati per la prima volta e la loro canzone, 22 settembre di Ultimo. Sempre sul collo ha tatuato la data dell'incidente e la scritta Changes, cambiamenti «belli o brutti che siano sono sempre cambiamenti importanti» ha spiegato. Anche il fratello di Manuel, ospite a Verissimo, ha parlato del rapporto di Manuel con Lulù: «Abbiamo avuto conferma che si vogliono bene veramente, sono una bellissima coppia e io non vedo l'ora di conoscerla, la aspetto a casa».

Ultimo aggiornamento: Sabato 5 Febbraio 2022, 20:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA