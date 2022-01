Gf Vip, Lulù Selassié contro il monopolio di Alex Belli: «Non ce la faccio più, chiudiamoci in camera»

Lulù Selassié non ne vuole più sapere di sentire parlare del caso Alex Belli-Delia Duran nello studio del Gf Vip. Negli ultimi mesi i loro continui tira e molla hanno oscurato tutti gli altri concorrenti e ora che anche Manuel Bortuzzo è uscito dalla casa, la principessa non è più disposta a sentirsi messa da parte da Alfonso Signorini.

«Già immagino la puntata di venerdì – esordisce Lulù Selassié, sfogandosi con le amiche Sophie Codegoni e Federica Calemme –. Parleranno delle radio che abbiamo fatto, un pezzetto piccolo. Poi inizierà con la solita cosa. Io dico: 'Ma perché non ci lasciano tutti in camera a parte loro e arriviamo in salotto quando hanno finito?' Sì, ci chiamano quando hanno fatto, perché non ce la faccio più. Quando parlano di loro 3 vorrei sbattermi qualcosa in testa. Cioè sono seria, non ce la faccio. Alex con i suoi tweet del ca**o, ragazze io non ce la faccio più».

«Voglio proprio vedere la faccia di Manuel quando ci sarà questo argomento – prosegue la principessa, tirando in ballo nella conversazione anche il fidanzato –. A parte che lui all’inizio è sempre stato molto diplomatico, ma nell’ultimo mese non gli fregava proprio più nulla e diceva tutto. Era già stufo di tutto, di tutte queste ridicole tarantelle qua. Roba inventata, perché lui mi ha confessato che pensava fosse una cosa programmata dall’inizio». Dal canto suo Lulù è d'accordo con Manuel su tutta la linea, chissà se proverà davvero a sabotare la diretta del Gf Vip di domani sera.

