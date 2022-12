Gf Vip, Luca Onestini offende Nikita. La replica: «Comportamento squallido»

E' ormai guerra aperta tra Nikita Pelizon e Luca Onestini. I due concorrenti del Gf Vip sono ormai acerrimi nemici e non perdono occasione per mostrarsi l'uno contro l'atro. Se inizialmente tra i due sembrava ci potesse essere del tenero, ora invece tutto è cambiato e Luca, spalleggiato da Sarah Altobello, non perde occasione per scontrarsi con Nikita Dopo il caos che è scoppiato in Casa travolgendo la modella, i familiari sono intervenuti con un duro comunicato, attaccando Luca Onestini. Una serie di dichiarazioni di Luca hanno portato lo staff della modella a prendere provvedimenti: «È arrivato il momento di parlare un po’, non possiamo più stare in silenzio davanti ad alcune situazioni».

Leggi anche > Attilio Romita solo nel giorno di Natale: perché nemmeno la figlia ha voluto mandargli gli auguri

«Vorrei ricordare ai concorrenti che sono ripresi h24 e tutti i giochi strategici che fanno, noi da fuori li vediamo. Vorrei ricordare che provare a ‘manipolare’ tutti i concorrenti contro uno è bullismo. Vorrei ricordare che screditare una donna e farla passare per pazza è un comportamento veramente squallido. Vedere alcune scene mi fa schifo. Ma come avete fatto tv finora? Screditando, insultando e denigrando gli altri? Alcuni stanno giocando veramente male. E da casa vediamo e sentiamo tutto. Vedo copioni già usati, sento parole incredibili solo per una clip. Ma siete ridotti così male? Capisco che andare contro una concorrente fa parte del gioco, ma basta, state esagerando tutti e avete rotto. Caro Luca, mi auguro di poterti conoscere perché vorrei porti i miei complimenti per questo meraviglioso gioco che stai conducendo. Pensa a te e al tuo percorso, ma se provi a manipolare mi inc***o. Per il momento non aggiungo altro».

Lo scontro

Perché la Pelizon e l’ex volto UeD sono arrivati ai ferri corti? La situazione è precipitata nel momento in cui Luca ha riferito a Sarah Altobello che Nikita avrebbe sparlato di lei. La questione ha fatto il giro di tutta la Casa del GF Vip 7, innescando diverse reazioni. «Ha parlato male di Sarah con Luca e ora ha ammesso questa cosa perché prima si confidava con Onestini» ha riferito Antonella Fiordelisi ad alcuni vipponi. Oriana Marzoli ha aggiunto: «Ha ammesso cosa faceva fuori (Sarah) quando andava a cena con certe persone. Nikita ha fatto capire a Luca, alcuni mesi fa, che Sarah faceva delle cose strane fuori». Pelizon, captando il dialogo alle sue spalle, è intervenuta, dando la sua versione dei fatti. «Io e Luca eravamo molto vicini e Sarah aveva dato una risposta ad un gioco. Una risposta che mi aveva stupito. Aveva risposto di ‘sì’ ad una domanda: ‘Devi fare il film: esci con il regista da sola?’ E lei disse che ci sarebbe andata da sola. Ha parlato di situazioni come ‘arrampicatrice sociale’, etc, etc… Sarah più volte ha detto questa cosa in passato e forse stava scherzando, non lo so».

Il terzo tassello

Nikita su Altobello, ha aggiunto: «Io so delle cose che ha fatto fuori, ok? Ma non vado a parlarne in questo programma, assolutamente no. Poi magari sono solo pettegolezzi che mi ha detto una persona che la conosce da vicino e ci può stare. Lei dice che in passato è stata una arrampicatrice sociale e dice che lo siamo tutti. Però io non sono d’accordo. Poi mi hanno detto una cosa, ma può essere anche non vera… se poi questa cosa viene utilizzata per buttarmi della mer**a addosso, fate pure. Questo è il tuo gioco ma non sicuramente il mio. Io con Luca non vado a parlare male della gente anzi non mi piace parlare male».

Dopo la discussione, Sarah Altobello si è appartata con Onestini e Oriana, sfogandosi e attaccando a sua volta Nikita, sostenendo che questa sia gelosa di lei e della sua carriera. «Ha messo in mezzo il mio manager - confessa Sarah -. Io l’ho vista una volta… l’ho conosciuta a “Casa chi” quando lo conduceva Alfonso Signorini. Il mio manager voleva lei, ma ha detto di no. Lei ha rosicato, lei rosicava anche della mia carriera. Lei è stata sempre gelosa di me e sta trovando l’appiglio… Quella è gelosa di me». Onestini, dopo aver sentito le parole di Altobello, l’ha supportata, confermando che secondo lui Nikita ha rosicato. Non è la prima volta che Pelizon si ritrova ad essere attaccata da diversi concorrenti. Era successo anche prima dell’entrata nel gioco di Luca Onestini.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 26 Dicembre 2022, 16:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA