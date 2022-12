Gf Vip, lite furiosa tra Dana e Oriana: «Il tuo c*lo è sporco. Non te lo leccherò mai»

Fuochi e fiamme nella casa del Gf Vip. A pochi giorni dal suo ingresso, Dana si è fatta già notare. La modella di origini marocchine ha discusso pesantemente prima con Patrizia Rossetti e Milena Miconi e, successivamente, con Micol Incorvaia e Oriana Marzoli. Tutto è nato dalla convinzione di Dana che Micol e Oriana parlino male di lei e, in camera da letto, Saber ha affrontato la Marzoli con la quale sono volate parole pesanti. «Ma chi ti ha attaccato? A me sembra esagerato il tuo atteggiamento e te lo ripeto, ma non c’è un gruppo che ti odia» ha sbottato la Marzoli.

La lite furiosa

Dopo il siparietto in camera da letto, la discussione tra Dana e Oriana ha raggiunto toni piuttosto accessi nella zona beauty. Urla, schiamazzi e parole negative sono volate tra le due gieffine. «No no, questa è pazza. Fuori dai c*glioni della nostra camera da letto, se ne va dalla nostra camera da letto» ha urlato Oriana che, poi, ha deciso di concludere la discussione. «Devo fare la falsa come voi? No preferisco essere sincera che come voi bugiarde. Non mi stai simpatica perché fai parte di un gruppo di false e cattive. Stamani ho beccato Micol che sparlava di me e poi te Oriana che dici cattiverie in confessionale» replica Dana. «Prima mi lecchi il c*lo e poi ti metti contro» ha sbottato la Marzoli e la Saber ha ribattuto duramente, dicendo: «E’ sporco il tuo, è sporco il tuo c*lo tesoro, non te le leccherò mai. Sei sporca e volgare».

