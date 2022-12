Gf Vip, Guendalina Tavassi e Clizia Incorvaia ormai inseparabili: «Siamo cognate»

Amiche e cognate in pochissimo tempo. Guendalina Tavassi e Clizia Incorvaia sono già amiche e si definiscono già cognate. I rispettivi fratelli, Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia stanno vivendo una liaison all'interno del Gf Vip, tanto da far nascere la fanpage "Incorvassi". Clizia e Guendalina, entrambe ex gieffine, si sono incontrate e hanno pubblicato delle stoies ironizzando sul tutto: «A grande richiesta la mia futura cognata» dice sorridendo Guedanlina che subito in quadra la compagna di Paolo Ciavarro.

«Clizia, qui recalmano una diretta quando la facciamo?» continua Guenda. «Nella prossima puntata, facciamo la diretta!» risponde Clizia sorridendo.

La nuova coppia

Tra Edoardo e Micol sembra esserci intesa, tanto che in molti sostengono sia già nata una nuova coppia. I due, infatti, si sarebbero finalmente baciati e Giaele De Donà, avrebbe fatto di tutto per scoprire la verità, tanto da escogitare una piccola trappola per sapere come sono andate le cose.Così come ha spiegato un utente su Twitter, infatti, «Giaele, per farsi dire che gli Incorvassi si fossero baciati, ha fatto finta, con Tavassi, di esserne a conoscenza, per farsi confermare il bacio da lui. C'è del genio, sto male».

La trappola

Tra gli altri, però, c'è chi sostiene che Giaele non volesse assolutamente andare contro Micol, tanto che, secondo un altro utente su Twitter «Micol glielo ha confessato per prima, di nascosto, l'altro ieri. Infatti poco fa quando le ha fatto la domanda "alla luce del sole" Micol le ha fatto il sorrisino da "Reggimi il gioco". Giaele non avrebbe mai fatto qualcosa alle spalle di Micol».

