Gf Vip, Edoardo Tavassi in lacrime per le parole di Sonia Bruganelli: «Non si possono demolire così le persone»

Durante la scorsa puntata del GfVip è successo di tutto: litigi, discussioni, eliminazioni e l'uscita degli ex fidanzati dalla casa. Una lite però, ha fatto molto discutere anche sui social: si tratta dello scontro tra l'opinionista Sonia Bruganelli e il gieffino Edoardo Tavassi. La moglie di Paolo Bonolis avrebbe accusato il concorrente di essere uno stratega e di nascondersi dietro l'immagine della persona buona e scherzosa che non usa strategie all'interno del gioco. Edoardo è parso giù di morale per le parole riservategli.

La lite tra Sonia Bruganelli ed Edoardo Tavassi

Sonia Bruganelli nell'ultima puntata del GfVip si è scagliata contro Edoardo Tavassi che aveva definito Antonella Fiordelisi "subdola" nei confronti di Edoardo Donnamaria, secondo Tavassi l'ex schermitrice starebbe utilizzando alcuni comportamenti per passare come la vittima della situazione. Sonia Bruganelli aveva quindi risposto: «Seguo il Grande Fratello Vip dalla prima edizione. Credo che raramente, forse mai, mi è capitato di vedere un concorrente più manipolatore, opportunista e stratega di Tavassi. Lui è un personaggio arrivato con l'atteggiamento da guascone romano e invece si è dimostrato il burattinaio di poveri concorrenti con scarsa personalità. A quasi quarant'anni stai facendo la figura di una persona senza anima, senza nessun tipo di trasporto verso persone che non la pensano come te».

La vicinanza di Micol Incorvaia

Edoardo Tavassi, ripensando alle parole dell'opinionista, si è demoralizzato e isolato dal resto del gruppo. Al suo fianco però, c'è Micol Incorvaia (con la quale ha iniziato una relazione). La sorella minore di Clizia Incorvaia sta cercando di consolare il compagno e la frase che ha fatto intenerire gli utenti su Twitter, è stata: «Se sei giù tu, sono giù anche io».

Ultimo aggiornamento: Sabato 4 Marzo 2023, 20:15

