Gf Vip, Edoardo Tavassi e Luca Onestini: la battuta su Nikita Pelizon fa infuriare i fan del reality

di Redazione web

All'interno della casa del GfVip la tensione tra alcuni concorrenti non accenna a diminuire e antipatie e simpatie diventano sempre più acute con il passare dei giorni. Sopra alla casa più spiata d'Italia, passano poi molti aerei che i fan del reality dedicano ai loro concorrenti preferiti, come è successo questa mattina, sabato 4 marzo, quando sulla testa dei gieffini è volato lo striscione di supporto per Nikita Pelizon. Alla vista dell'aereo, Edoardo Tavassi e Luca Onestini si sono scambiati alcune battutine che non sono piaciute per nulla ai telespettatori.

Il dialogo tra Edoardo e Luca

Questa mattina Edoardo Tavassi e Luca Onestini erano sdraiati in giardino a prendere il sole e i due stavano parlando del più e del meno quando è passato un aereo con dedica per Nikita con uno striscione che recitava: «Tutti meritiamo una Nikita nella vita #Nikiters». Alla vista del pensiero dei fan, i due gieffini (che non sono in buoni rapporti con la coinquilina), hanno cominciato a ridere e scherzare. Edoardo ha detto: «Posso non essere uno di quelli che se la merita?» e Luca ha risposto: «Posso essere un altro, non uno di quelli? Grazie». Lo scambio di battute ha scatenato i fan di Nikita che su Twitter hanno subito preso le difese della loro preferita.

I commenti dei fan di Nikita

Dopo avere sentito le frasi di Edoardo e Luca, i fan di Nikita hanno commentato su Twitter: «Rosicate poco vedo», «Vergognosi e imbarazzanti» oppure ancora «Pensa un po', io mi auguro di non trovare mai persone come loro nella vita».

Ultimo aggiornamento: Sabato 4 Marzo 2023, 16:34

